Tir sans ordre, ondes radio brouillées... les 10 secondes qui ont conduit Téhéran a abattre le Boeing 737 ukrainien

Une imputabilité nourrie par l'armée idéologique de la République islamique. Après les aveux et les excuses de Téhéran , et à la demande de l'ayatollah Khamenei, les Gardiens de la Révolution avaient lancé une opération "transparence". Dans leur communiqué, ils avaient annoncé que "le responsable" de ce drame allait être "immédiatement" traduit en justice militaire. Ses responsables hiérarchiques, eux, avaient pour ordre de venir d'expliquer ce qu'il s'est passé à la télévision nationale.

D'après les premiers éléments fournis par l'état-major des armées iraniennes, "le vol 752 d'Ukrainian Airlines a décollé de l'aéroport Imam Khomeiny, et au moment de tourner, s'est retrouvé en position de se rapprocher d'un centre militaire sensible" des Gardiens de la Révolution, "à une altitude lui donnant l'apparence d'une cible hostile". Dans les heures qui ont suivi les frappes de missiles iraniens sur deux bases de la coalition en Irak, où se trouvaient des troupes américaines, le niveau d'alerte a été remontée par crainte d'une riposte de l'ennemi. "Dans ces conditions, et à la suite d'une erreur humaine, et de manière non intentionnelle, l'avion a été touché", ont avancé les autorités pour expliquer leur mauvaise interprétation.