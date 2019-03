Tirs de roquettes depuis Gaza : des failles dans le "dôme de fer" israélien

C'est dans ce contexte qu'un "Dôme de fer" a été élaboré. Ce système de défense anti-missile a un objectif simple : contrer les projectiles de courte et moyenne portée (roquettes, obus d'artillerie) visant des zones habitées. Concrètement, le "Iron Dome" se compose de plusieurs batteries, disséminées sur le territoire. Chaque batterie comprend un radar de détection et de pistage, un logiciel de contrôle de tir et trois lanceurs équipés chacun de 20 missiles d'interception. La première batterie a été installée en mars 2011 dans la région de Beersheva, la capitale du désert du Néguev, à 40 km de la bande de Gaza. Cinq autres batteries ont ensuite été déployées, notamment près des villes côtières d'Ashkelon et Ashdod, au sud de la grande métropole de Tel-Aviv, et près de la ville de Nétivot, à 20 km de la bande de Gaza.





Reste que le système a un défaut : il ne saurait être efficace à 100%, de l'aveu même de ses concepteurs. C'est ce qu'il s'est passé ce lundi, à Mishmeret. Et c'est pour cela que l'armés israélienne a débuté quelques heures plus tard ses représailles : des hélicoptères ont déclenché au moins trois frappes dans l'ouest de la bande de Gaza contre un site de la branche armée du mouvement islamiste Hamas.