Tirs de roquettes iraniennes, Israël riposte, des détonations entendues à Damas

Un peu plus tard, la défense anti-aérienne de l'armée syrienne a intercepté des missiles israéliens lancés contre le territoire syrien, a indiqué l'agence officielle Sana, citant une source militaire. Les missiles israéliens ont été lancés en représailles à des tirs de roquettes iraniennes sur la partie du Golan occupée par Israël, a déclaré l'armée israélienne. "Des missiles israéliens ont visé des positions du régime (syrien) et de ses alliés près de la ville Baas dans le secteur de Kuneitra", situé sur la partie non occupée par Israël du Golan, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), selon lequel "aucune victime civile n'est à déplorer pour l'instant".