Tokyo : attaque au couteau dans un train, au moins 9 personnes blessées

La compagnie de train concernée, Odakyu Electric Railway, a annoncé sur son site internet avoir suspendu une partie de son service en raison d'une "attaque dans une rame", sans donner plus de précisions. Le train a été acheminé vers un arrêt d'urgence. Selon les médias, le suspect, un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années, a été arrêté par la police après s'être rendu chez un commerçant et avoir déclaré au gérant qu'il était l'auteur de l'attaque.

Selon l'agence de presse Kyodo, l'auteur des faits avait abandonné à bord du train son arme blanche ainsi qu'un téléphone. Sollicités par l'AFP, la police locale et les services de secours ont décliné tout commentaire sur cette affaire dans l'immédiat.

Des actes violents de ce genre sont très rares au Japon et cette attaque survient alors que la capitale du pays est en alerte maximale, en tant que ville hôte des Jeux olympiques. Les lois japonaises en matière d'armes à feu sont en effet très strictes, même si des crimes ont été commis occasionnellement avec d'autres armes. En 2019, un homme a tué deux personnes dont une écolière et blessé plus de dix personnes dans un déchaînement de violence qui a visé des enfants attendant un autobus. En 2018, un homme a été arrêté dans le centre du Japon après avoir poignardé à mort une personne et blessé deux autres à bord d'un train.