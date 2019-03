Tokyo : la ville la plus sûre du monde

En 2018, le Japon a recensé seulement une dizaine de tués par balles contre plus de 30 000 aux États-Unis. Les armes à feu y sont très réglementées. Dans le pays, les vols sont quasiment inexistants. Rien que dans la capitale, il existe 1 200 mini-commissariats appelés "koban". Les policiers sont présents massivement dans cette mégapole qui compte 38 millions d'habitants.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 mars 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.