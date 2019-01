Tokyo : un automobiliste fonce volontairement dans la foule, neuf blessés

Un étudiant a été grièvement blessé et a été transféré dans un hôpital où il a subi une opération. Kusakabe a été arrêté pour tentative de meurtre, a déclaré la police. Selon les médias japonais, neuf personnes ont été blessés dans la rue Takeshita, qui était à ce moment fermée à la circulation automobile et était pleine de gens réunis pour fêter l'arrivée du Nouvel An.





Cette rue, très fréquentée compte de nombreuses boutiques et est considérée comme le centre de la jeunesse et de la mode au Japon. Elle attire quotidiennement des dizaines de milliers de touristes internationaux mais selon les premières indications, aucun étranger ne se trouve parmi les blessés.