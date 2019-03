Tolède : le projet de Puy du Fou espagnol bat son plein

En Espagne, les travaux du Puy du Fou sont effectués par des Français. Les premières pierres de ce grand chantier de trente hectares ont été posées il y a quelques semaines. À Tolède, un grand spectacle nocturne aura lieu à partir du mois d'août 2019. Près de 200 cavaliers et 2 000 participants vont animer la version étrangère du complexe de loisirs français.



