Toni Musulin : l'ex-convoyeur arrêté à Londres

Changer une forte somme d'argent en espèce est peu courant. Et quand on s'appelle Toni Musulin, cela devient suspect. L'ancien convoyeur de fonds a refait surface pour tenter de changer 50 000 livres à la Banque d'Angleterre. La police l'a interpellé avant de le placer en garde à vue pour blanchiment d'argent. Il a été relâché au bout de 48 heures.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.