"J’ai entendu un miaou" : il retrouve son chat neuf jours après la tornade dévastatrice du Kentucky

MIRACLE – L’animal, prénommé Madix, a été découvert dans les décombres du bureau où il vivait dans la ville de Mayfield. Affamé et assoiffé, mais indemne.

"Si les chats ont vraiment neuf vies, il en a probablement utilisé huit pendant ces neuf jours", s’amuse-t-il. Sonny "Hoot" Gibson n’en revient toujours pas. Mais son histoire rejoint celle des petits miracles nés du désastre causé par la tornade qui a ravagé une partie du Kentucky à la mi-décembre et tué plus de 70 personnes. Après le récit de deux bébés sauvés après avoir été mis dans une baignoire par leur grand-mère et la photo de famille qui a traversé plus de 200 km, voici donc celui du chat qui a résisté à tout. Et surtout au pire.

C’est à Mayfield qu’a eu lieu l’impossible. Une ville meurtrie au plus profond de sa chair. De l’aveu de son maire, elle ne ressemblait plus qu’"à un tas d’allumettes" après le passage de la tornade. "C’est comme si une bombe avait explosé dans notre quartier", a témoigné un habitant auprès de l’AFP. Une usine s’y est effondrée, piégeant des dizaines d’employés. Le même sort a été réservé à l’immeuble de deux étages du centre-ville où travaillait Sonny "Hoot" Gibson. Et où vivait le petit Madix, un chat noir qui a dépassé la superstition.

"Je ne sais pas comment quoi que ce soit a pu survivre à la tornade mais aussi à la destruction qu’elle a provoquée", explique-t-il à l’agence AP, cité par The Guardian. Venu constater les dégâts neuf jours après le drame, l’homme "a cru entendre un miaou". "J’ai cru que mon esprit me jouait des tours donc j’ai crié son nom, et je l’ai entendu miauler à nouveau", se souvient-il. Aidé de plusieurs employés, il a fini par retrouver Madix. S’il était affamé et assoiffé après tout ce temps, l’animal était indemne. Une bonne nouvelle qui a ému toute la ville.

"C’est une bénédiction pour les habitants d’entendre cette histoire, ils réalisent que de très bonnes choses peuvent naître de terribles situations. Si ça permet de remonter le moral d’au moins une personne, alors Madix a joué son rôle sur cette planète", insiste Sonny "Hoot" Gibson qui a ramené l’animal chez lui, où il coulera désormais – on l’espère – une vie beaucoup moins agitée.

Delphine DE FREITAS

