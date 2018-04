Il se réfère aux "incels" : le suspect de la tragédie de Toronto ciblait-il les femmes ?

Le terme "incel" est une abréviation anglophone qui signifie "involontairement célibataire". Elle désigne une communauté informelle d'hommes qui ont en commun de considérer les femmes comme les responsables de leur célibat et de leur insatisfaction sexuelle. Les Incels se retrouvent notamment sur des forums en ligne, comme Incels.me, un site "interdit aux femmes et qui compte plus de cinq mille membres", rapporte Le Monde, ainsi que dans des groupes de discussions sur Discord et sur 4chan.