Toronto : la collision au sol entre deux avions de ligne n'a fait aucune victime

Deux avions de ligne se sont percutés au sol à Toronto, au Canada, dans la nuit du vendredi 5 janvier 2018. Le Boeing B737 de la compagnie canadienne WestJet, avec 174 personnes à bord, est entré en collision avec un avion Sunwig vide. Ce dernier était en train d'être remorqué par l'assistance au sol. Selon l’aéroport de Toronto, cet incident serait dû au grand froid. En effet, il y faisait -20% et les conditions météo ont provoqué des retards dans les déplacements d'avions sur le tarmac. Tous les passagers sont sains et saufs. On rappelle que c'est la deuxième fois en moins de six mois que ce type d'incident intervient dans le pays.



