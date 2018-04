Toronto : une camionnette fonce sur la foule

Ce lundi 23 avril 2018, une camionnette blanche a foncé en pleine vitesse sur la foule à Toronto faisant dix morts et une quinzaine de blessés. Le conducteur a été arrêté et placé en garde à vue. Il s'agit d'un homme inconnu des services de police, résidant dans la banlieue de Toronto. Les enquêteurs privilégient la thèse d'un acte isolé sans lien avec le terrorisme.



