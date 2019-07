Tourisme de masse à Venise : les habitants passent à l'action

Tout l'été, nous vous emmenons sur des sites victimes de surtourisme. Venise, qui accueille 30 millions de visiteurs par an, en est l'un des exemples les plus frappants. La cité coule sous le poids de tous ceux qui veulent l'admirer. Des solutions commencent toutefois à émerger. Nos reporters vous le font découvrir.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/07/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.