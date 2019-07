Tourisme de masse : Athènes victime de son succès

En Grèce, la ville d'Athènes est en train de se transformer en hôtel géant. Passant de 2,5 à 5 millions de touristes entre 2013 et 2019, elle est confrontée au problème du tourisme de masse. Le phénomène y a pris tellement de place que les hôtels s'invitent partout. Pour le maire, Athènes est devenue le symbole d'une ville qui ne sait plus gérer son tourisme.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/07/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.