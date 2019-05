Tourisme : le grand flou des zones dangereuses

Avec ses animaux sauvages en liberté, le parc national de la Pendjari, là où les anciens otages ont été enlevés, a de quoi faire rêver les touristes. Des agences de voyages proposent de visiter cette région malgré les risques et les recommandations du Quai d'Orsay. Mais encore, les précautions prises par la grande majorité des professionnels du tourisme n'empêchent pas certains de braver l'interdit.



