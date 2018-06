"Tous les terroristes sont à Paris" : l'Elysée dément les propos prêtés à Trump

"Nous démentons fermement. Tout est faux", a commenté l'Elysée à l'AFP. Selon le WSJ, qui cite des diplomates européens présents dans la salle, Donald Trump aurait tenu des propos abrupts à ses homologues du G7, notamment sur les migrants et le terrorisme, pendant leurs réunions les 8 et 9 juin au Québec. A l'adresse du Premier ministre japonais Shinzo Abe, il aurait ainsi lancé : "Shinzo, tu n'as pas ce problème (d'immigration), mais je peux t'envoyer 25 millions de Mexicains et tu perdras ton poste très vite".





A Emmanuel Macron, il aurait asséné : "tu dois connaître ça, Emmanuel, parce que tous les terroristes sont à Paris". Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker aurait lui été traité de "tueur brutal" par le président américain à cause des lois antitrust européennes contre les groupes high-tech américains.