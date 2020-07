Tout comprendre à la décision de la Cour suprême sur les documents financiers de Donald Trump

Mais pas moyen d'accéder à ces documents. Se posant en victime et décrivant une "chasse aux sorcières", mots qu'il a réutilisé ce jeudi, Donald Trump saisi la justice pour bloquer ces injonctions. Après avoir perdu en première instance et en appel, il s'est tourné vers la Cour suprême.

Trois commissions émettent alors des injonctions aux banques Deutsche Bank et Capital One, mais aussi au cabinet comptable Mazars. C'est ce bureau que contacte au même moment le procureur de Manhattan, Cyrus Vance Jr., afin d'obtenir les archives financières de Donald Trump sur la même période. Son objectif est très précis : faire la lumière sur un prétendu versement effectué pendant la campagne de 2016 à l'actrice pornographique Stormy Daniels en échange de son silence . Un paiement qui serait une violation des lois de financement des campagnes électorales en vigueur dans l'Etat.

Pour tout comprendre sur ce dossier, il faut au moins remonter au mois d'avril 2019. A ce moment là, aux Etats-Unis, les rumeurs vont de bon train au sujet de l'étendue de la richesse du nouveau président et ses potentiels conflits d'intérêt. Car si l'ancien magnat de l'immobilier a fait de sa fortune un argument de campagne, il refuse d'en publier les contours. Un manque de transparence qui aiguise la curiosité des autorités juridiques et de l'opposition. C'est donc tout naturellement qu'après avoir repris le contrôle de la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat, les démocrates tentent de percer le mystère. Il s'agit de remettre la main sur les archives relatives aux affaires de Donald Trump de 2010 à 2018.

On est donc très loin de la réalité. La plus haute instance juridique du pays a clairement contredit ces propos. Raison pour laquelle, elle en a profité pour souligner que personne ne jouissait d'une "immunité absolue". "Aucun citoyen, pas même le président, ne peut éviter d'avoir à produire des documents en cas d'enquête pénale", a écrit dans sa décision le chef de la Cour, John Roberts, au nom de la majorité. Dans une autre décision cependant, la Cour a bloqué, pour l'instant, le transfert au Congrès de ces archives.

Au-delà de l'aspect symbolique de cette décision, elle permet surtout au procureur de Manhattan de reprendre son enquête sur une possible violation des lois sur le financements des campagnes électorales. Depuis près de huit ans, Cyrus Vance Jr. cherche ces dossiers fiscaux, commerciaux et personnels. Il a donc salué cette décision en sa faveur. "Il s'agit d'une énorme victoire pour le système judiciaire de notre pays et son principe fondateur selon lequel personne - pas même un président - n'est au-dessus des lois", a-t-il déclaré dans un communiqué."Notre enquête, qui a été retardée de près d'un an par ce procès, va reprendre."