"Tout le monde sait que les murs fonctionnent" : Trump justifie "l'urgence nationale" pour le mur à la frontière mexicaine

Lors d'une conférence de presse, le président américain a confirmé vendredi 15 février qu'il activerait "l'urgence nationale" afin d'obtenir la construction de ce mur à la frontière mexicaine. "Tout le monde sait que les murs fonctionnent", a-t-il martelé, évoquant une "invasion" de migrants en situation illégale.





Une annonce qui suit celle de la Maison-Blanche, la veille, qui indiquait que le président activerait la procédure exceptionnelle qui lui permettra de boucler le financement du mur qu'il veut construire à la frontière avec le Mexique, dans le but de lutter contre l'immigration clandestine.





Dans un communiqué publié sur Twitter, la porte-parole de l'administration Trump, Sarah Sanders, avait ainsi annoncé : "Le président signera la loi sur le financement du gouvernement fédéral et, comme il l'a déjà dit, agira aussi par décrets - avec en particulier l'urgence nationale - afin de mettre fin à la crise de sécurité nationale et humanitaire à la frontière. Une nouvelle fois, le président tient sa promesse de construire le mur, de protéger la frontière et d'assurer la sécurité de notre grand pays."