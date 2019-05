Trafic de drogue : le Français Félix Dorfin condamné à mort, le Quai d'Orsay se dit "préoccupé"

Felix Dorfin avait réussi en janvier à s'évader du centre de détention de la police et avait été recherché pendant onze jours. Finalement retrouvé dans une forêt du nord de l'île de Lombok où il se cachait, il avait été arrêté le 1er février par des policiers qu'il avait, selon eux, tenté de soudoyer.





Les circonstances exactes de son évasion dans la nuit du 20 au 21 janvier restent floues. La police avait expliqué précédemment qu'il avait scié les barreaux de la cellule, et qu'il s'était échappé du deuxième étage du centre de détention de la police en descendant avec un sarong (pièce de tissu) et des rideaux attachés ensemble en guise de corde. Une policière soupçonnée de l'avoir aidé à s'échapper contre des pots-de-vin de plus de 1000 dollars a été arrêtée et inculpée. Selon la police, sa mère avait reconnu avoir envoyé la moitié de la somme "mais dans le but d'améliorer les conditions de détention de Félix Dorfin", avait indiqué une source proche du dossier à l'AFP.