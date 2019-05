Trafic de drogue : le Français Félix Dorfin risque 20 ans de prison en Indonésie

Fin avril, Ginung Pratidina, le principal procureur dans ce procès, avait déclaré qu'il avait été prouvé "juridiquement et de manière convaincante" que Félix Dorfin, jugé à Mataram, la plus grande ville de Lombok, était coupable. Il avait requis contre lui vingt ans de privation de liberté et une amende de 10 milliards de roupies (700.000 dollars) ou, à défaut, une année de prison supplémentaire. "20 ans en prison, c'est trop dur", avait de son côté réagi Félix Dorfin auprès de son avocat Deny Nur Indra.





Les tribunaux indonésiens sont connus pour aller au-delà des réquisitions du parquet et le Français court donc toujours le risque de se voir infliger la peine capitale et d'être en conséquence fusillé. La peine de mort n'a plus été appliquée depuis 2016 en Indonésie, qui a fait de la lutte contre la drogue l'une de ses priorités et où plusieurs trafiquants de stupéfiants ont par le passé été exécutés.