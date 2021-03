Un narco sous-marin pouvant transporter deux tonnes de drogue saisi par la police

D'après les enquêteurs, l'engin devait servir à alimenter un réseau au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et au Portugal.

Sa découverte a eu lieu au cours d'une vaste opération impliquant aussi les polices de Colombie, des Pays-Bas, du Portugal, des États-Unis et du Royaume-Uni. Au total, plus de 300 agents ont participé à l'enquête qui a débuté l'année dernière lorsque la police a découvert un réseau impliqué dans le trafic de grandes quantités de cocaïne, de haschisch et de marijuana.

Au total, 52 personnes ont été arrêtées et la police espagnole a perquisitionné 47 domiciles à Barcelone, Malaga et dans huit autres villes espagnoles. Outre le sous-marin, ils ont également découvert dans la région de Barcelone un laboratoire sophistiqué capable de produire 750 kilos de drogue par mois, un bateau en fibre de verre de 15 mètres, 400 kilos de cocaïne, 700 kilos de haschisch et plus de 100.000 euros en espèces.