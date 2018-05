Trains suisses : un modèle pour notre rail ?

Comment les chemins de fer se sont-ils organisés chez nos voisins en Grande-Bretagne et en Allemagne ? Effectivement, ils ont été privatisés avec un succès différent dans un pays ou dans l'autre. En Suisse, c'est une tout autre histoire, car les cheminots n’ont bénéficié d'aucun statut particulier. Pour gagner en efficacité, les trains suisses opérant dans certaines lignes, ont permis l'arrêt à la demande. Les usagers peuvent également profiter des horaires cadencés, 96 % des trains y sont d’ailleurs toujours à l'heure. Et pour cause, les régulateurs et les chefs de circulation travaillent côte à côte.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/05/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.