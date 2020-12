Et si Donald Trump accordait une grâce présidentielle à ses enfants et à lui-même ?

C'est en effet l'un des privilèges dont dispose le président sortant. En vertu de l'article II de la Constitution américaine, il peut "accorder des sursis et des grâces pour les infractions contre les États-Unis", sauf en cas de procédure d’impeachment. Cette prérogative peut être accordée "sans limite", tant que la peine est fédérale, a précisé la Cour Suprême. Raison pour laquelle Donald Trump ne s'est pas privé. Depuis le début de son mandat, il a accordé des grâces ou des réductions de peine à plusieurs alliés politiques, dont son ancien conseiller de campagne Roger Stone, un ex-shérif controversé de l'Arizona Joe Arpaio, le militant républicain Dinesh D’Souza ou encore en début de semaine, son ex-conseiller Michael Flynn. Mais il pourrait aller plus loin ces prochains jours.

Ce mardi, le New York Times a en effet révélé que le républicain aurait discuté avec ses conseillers de la possibilité d'accorder une "grâce préventive" aux trois plus âgés de ses enfants. À savoir Donald Trump Jr., Eric Trump et Ivanka Trump. Son gendre Jared Kushner, conseiller à la Maison Blanche depuis le début du mandat du milliardaire et son avocat personnel, Rudy Giuliani, seraient également concernés. Pour le président sortant, cela permettrait d'écarter les ennuis judiciaires qui pourraient très vraisemblablement se profiler pour eux à sa sortie de la Maison Blanche. Comme le rappelle le New York Times, une "enquête du procureur de Manhattan sur l'organisation Trump" pourrait être étendue "à des déductions fiscales sur plusieurs millions de dollars d'honoraires de consultation de la société, dont une partie semble avoir été versée à Ivanka Trump".