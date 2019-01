Treize "escape room" fermées en Pologne après la mort de cinq adolescentes

Treize "escape room" fermées, et plus de 100 considérées "dangereuses". Ce dimanche 6 janvier, le gouvernement polonais a pris des mesures fortes pour répondre à la mort de jeunes adolescentes décédées dans l’une de ces salles de jeu à cause d’un "manquement à la sécurité incendie".





Les cinq jeunes filles de 15 ans sont restées piégées vendredi dernier dans un de ces établissements, où l’objectif est de répondre à plusieurs énigmes afin de pouvoir s’évader, à Koszalin, dans le nord de la Pologne. Outre ces victimes, un homme de 25 ans a été grièvement brûlé.