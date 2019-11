Treize militaires français tués dans un accident d'hélicoptères au Mali : minute par minute, ce qu'il s'est passé

Depuis le 22 novembre, une action du groupement de commandos parachutistes était en cours dans le Liptako malien, dans la région de Ménaka, qui se situe à l'est du pays et s'étend également au Burkina Faso et au Niger. La principale ville de la région est Gao. "Au sud de la route nationale qui rejoint Gao à Menaka", a expliqué plus précisément le Général Lecointre, chef d'Etat major des Armées. Les militaires poursuivaient alors un groupe de djihadistes.

L' hélicoptère Cougar avait à son bord "six commandos de montagne et un chef de mission", Aucun des militaires embarqués n’a survécu." "Les treize militaires morts au combat sont les deux membres d’équipage du Tigre du 5e Régiment d’hélicoptères de combat (5e RHC), les cinq membres d’équipage du Cougar (5e RHC également), quatre opérateurs du Groupement commandos montagne (GCM) du 4e Régiment de chasseurs (4e RCH), un opérateur GCM du 93e Régiment d’artillerie de montagne (93e RAM) et un opérateur GCM du 2e Régiment étranger du génie (2e REG)" a indiqué l'Etat-major. Plus tôt, l'Elysée avait précisé que "six officiers, six sous-officiers, et un caporal-chef" étaient "tombés en opération et morts pour la France dans le dur combat contre le terrorisme au Sahel".