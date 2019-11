L'Albanie frappée par un puissant séisme, au moins six morts et 150 blessés

De l'aveu même du ministère de la Défense albanais, "les dégâts sont considérables". Le pays a été touché ce mardi matin par un puissant tremblement de terre de magnitude 6,4, le plus fort qu'ait connu ce pays des Balkans depuis des décennies. Ce séisme a provoqué des scènes de panique à Tirana et dans la ville côtière de Durrës, où un immeuble s'est effondré. Le bilan provisoire, lui, est de six morts et 150 blessés.

Le séisme a été ressenti à 01H54 du matin et des habitants de Tirana, affolés, sont descendus dans la rue, a rapporté une correspondante de l'AFP. Un homme, paniqué, s'est tué en sautant d'un immeuble. Un hôtel de trois étages de Durrës s'est effondré tandis qu'un autre immeuble dans le centre-ville est gravement endommagé. Des dégâts sont rapportés également à Thumana, à 30 km au nord-ouest de Tirana.