"Très mauvais président" : Salvini s'en prend à Macron, la France ne jouera pas au "concours du plus bête"

Mardi, le ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini, qui tente d'organiser un front européen de l'extrême droite contre les pro-européens dont Emmanuel Macron aimerait être le leader, a dit espérer que le peuple français se libère bientôt d'un "très mauvais président". "J'espère que les Français pourront se libérer d'un très mauvais président, et l'occasion est celle du 26 mai (les élections européennes) quand finalement le peuple français pourra reprendre en main son avenir et son destin, son orgueil mal représenté par un personnage comme (Emmanuel) Macron", a affirmé sur Facebook Salvini.





Une attaque inédite entre responsables de pays fondateurs de l'UE mais qui est loin d’être la première. Depuis son entrée au gouvernement, Matteo Salvini a souvent exprimé ses différences et même une certaine forme de mépris à l’encontre du président français. Il a quelques semaines lui et le vice-président du gouvernement Luigi Di Maio avaient apporté leur soutien total au mouvement des Gilets jaunes. Salvini avait accusé le président français de gouverner "contre son peuple" et enfoncé le clou en allant jusqu'à souhaiter son départ au "plus vite".