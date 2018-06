Trois bébés morts, une centaine de disparus : nouveau drame en mer Méditerranée

Partie à l'aube de Tripoli, l'embarcation connaît quelques heures plus tard une explosion, avant que le moteur ne prenne feu. Le canot commence alors à couler, entraînant ses passagers en mer. Selon les gardes-côtes, ils ont été aperçus par des pêcheurs qui ont alerté la marine. Le capitaine du bateau des gardes-côtes qui a secouru les migrants s'est dit "choqué". "C'était horrible à voir".





Depuis un peu plus de dix jours, la marine libyenne a secouru des centaines de migrants. Le 18 juin, cinq corps de migrants ont été récupérés et plus d'une centaine de personnes secourues après le naufrage de leur embarcation au large de la Libye. Quelques jours plus tard, le 24 juin, près de 1.000 migrants, qui étaient en difficulté à bord de canots pneumatiques, ont également été retrouvés et secourus. Des centaines d'entre eux meurent tous les ans en traversant dans des conditions extrêmes la Méditerranée vers l'Italie, depuis les côtes libyennes.