Trois personnes suspectées d'"encourager à commettre des attentats terroristes" en France arrêtées en Espagne

Trois personnes "très radicalisées" ont été arrêtées à l'aube mardi dans la ville de Grenade à l'issue de six mois d'enquête, a annoncé jeudi la police espagnole. Elles sont soupçonnées d'appeler à des attentats en France après la republication en 2020 par Charlie Hebdo de caricatures de Mahomet. Les suspects ont été présentés au juge jeudi. "Il y avait une claire menace à la sécurité publique, non seulement en Espagne, mais aussi en France", a déclaré la police dans un communiqué.

L'opération de police, filmée, a été en partie diffusée sur Twitter par la police espagnole jeudi. On y voit des membres des forces de l'ordre, casquées et lourdement armées, pénétrer en file indienne dans un bâtiment, de nuit. Puis les trois suspects sortir, menottés et le visage masqué par un vêtement. Deux d'entre eux semblaient résider au même endroit.

L'enquête des forces de police avait commencé en octobre, un mois après la nouvelle publication par l'hebdomadaire français Charlie Hebdo de caricatures de Mahomet. Les trois suspects avaient recouru aux réseaux sociaux et à leurs comptes avec près de 19.000 followers afin d'"encourager à commettre des attentats terroristes contre des Français et des institutions françaises".

Mercredi, le gouvernement a présenté sa nouvelle loi antiterroriste qui vise notamment à renforcer la surveillance d’Internet par des algorithmes. Lors d'une conférence de presse Gérald Darmanin a expliqué l'intérêt de cette mesure : "lorsqu'on [navigue] à la recherche de vidéo de décapitations, les services de renseignement ne peuvent pas le savoir et suivre cette personne. Demain, nous pourrons connaître cette information et la DGSI demandera au ministre de l'Intérieur [et aux autorités concernées] la possibilité de lever l'anonymat". Le gouvernement compte s'appuyer sur des "boîtes noires" capables, grâce à un algorithme, de repérer "des signaux faibles" d'une radicalisation ou d’un passage à l'acte. Installées à des endroits clés du réseau chez les hébergeurs et les fournisseurs d’accès à Internet (Google, Orange, Bouygues…), elles collectent et analysent des métadonnées (date d’envoi d'un message, localisation, appareil utilisé, etc.).