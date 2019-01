Trois questions sur la comparution publique de Carlos Ghosn ce mardi au Japon

D'après l'avocat Yasuyuki Takai, ex-enquêteur de l'unité qui a arrêté Carlos Ghosn, ce type d'audience est très courte, elle ne dure que 15 minutes, 30 au plus, pour des cas très particuliers. Par conséquence, Carlos Ghosn n'aura que "dix minutes pour s'exprimer", estime Anthony Ghosn. "Le tribunal doit donner des informations," sur les raisons de sa détention, "c'est un dialogue entre l'avocat et le juge, mais le procureur n'est pas forcé d'être présent, c'est à sa discrétion. En général il l'est. Le juge lui demande parfois son avis, mais pas forcément", explique Yasuyuki Takai à l'AFP. "Les explications données sont le plus souvent dans ce type de cas très peu détaillées", indique-t-il cependant.





Carlos Ghosn sera en théorie libre de dire "ce qu'il veut, jusqu'à ce que le juge lui demande d'arrêter. Il pourra apparaître dans la tenue qu'il veut, mais il sera menotté jusqu'à l'entrée dans la salle d'audience", souligne l'ancien enquêteur. Son fils indique, lui, qu'"il portera sa tenue de prisonnier."