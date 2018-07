Trois youtubeurs meurent accidentellement en tombant du haut d'une cascade au Canada

Trois vlogueurs (blogueurs vidéo) de Youtube sont morts mardi 3 juillet, lors d'une chute accidentelle dans l'ouest dans Canada. Leurs noms : Ryker Gamble, Alexey Lyakh et Megan Scraper. Ils travaillaient pour la chaîne High on Life qui, forte de ses 513.700 abonnés, met en scène des voyageurs aux quatre coins du monde.





L'accident s'est déroulé lorsque les trois vlogueurs, amis d'enfance, ont glissé et fait une chute lors d'une baignade au sommet de la chute Shannon, culminant à 335 mètres de hauteur. La Gendarmerie royale a expliqué que ces jeunes vidéastes "nageaient dans l'un des bassins en amont des chutes Shannon" avec un groupe d'amis "lorsqu'elles ont glissé et sont tombées dans un autre bassin, 30 mètres plus bas". Selon des témoins, cités par le Vancouver Sun, Alexey Lyakh et Ryker Gamble ont perdu prise et chuté avec Megan Scraper en tentant de la rattraper alors qu'elle venait de glisser. Les secouristes déployés, au sol et par hélicoptère, ont retrouvé leurs dépouilles mercredi soir.