Trottinettes : Londres impose des règles drastiques

Les trottinettes électriques pullulent dans les grandes villes. À Paris, on n'a plus le droit de les abandonner sur les trottoirs depuis ce jeudi 1er août. Ce problème se pose aussi à l'étranger comme au Royaume-Uni. Dans ce pays, elles n'ont jamais été autorisées, en théorie en tout cas, parce que dans la réalité, c'est un peu plus compliqué.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.