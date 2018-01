"Trump a fait plus en un an qu'Obama en deux mandats" : l'enthousiasme des Républicains expatriés en France

"Donald Trump a déjà fait plus pour les Etats-Unis en un an que Barack Obama durant ses deux mandats." Paul Reen en est convaincu : la première année du mandat du milliardaire à la Maison Blanche a été parsemée de succès. Que retenir des fake news ? Des polémiques et les scandales à répétition ? Ce ne sont rien si ce n'est un travail de sape, orchestré par des médias à la botte des démocrates, assure cet Américain installé en France depuis plusieurs années.

"Donald Trump avait annoncé que ses priorités seraient l’économie et la sécurité, et il a réussi. Il suffit de regarder les résultats : ils sont très impressionnants, positifs", estime sans sourciller Paul Reen. Un point de vue guère étonnant de la part du vice-président des Républicains en France, une association qui regroupe des expatriés américains, farouches défenseurs de la politique du magnat de l'immobilier. "L’optimisme des entreprises et la confiance des consommateurs sont à un niveau record depuis le début de son mandat. Il a créé des postes, presque deux millions !", martèle celui pour qui l'économie est la grande réussite de ces douze premiers mois.