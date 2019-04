Trump accuse de "terrorisme" les Gardiens de la Révolution, l'Iran riposte

L'Iran figure déjà depuis 1984 sur la liste américaine très restreinte des "Etats soutenant le terrorisme". L'idée de mettre plus clairement à l'index les "Pasdaran", armée spéciale créée en 1979 dans le but de protéger la Révolution islamique iranienne des menaces étrangères et intérieures, planait depuis l'arrivée du milliardaire républicain à la Maison Blanche.





Selon le président des Etats-Unis, il s'agit désormais de reconnaître "que les Gardiens participent activement au terrorisme, qu'ils financent et promeuvent". Pour l'administration américaine, les Gardiens de la Révolution sont en grande partie responsables de la "déstabilisation" du Moyen-Orient qu'elle reproche à l'Iran. Et ils constituent en outre une "mafia" adepte du "racket", qui contrôle au moins "la moitié de l'économie iranienne".





Pour leur couper les vivres, Washington interdisait déjà à quiconque de faire affaire avec eux, sous peine de sanctions économiques américaines. Avec la décision de lundi, tout soutien matériel à cette unité gouvernementale iranienne devient un crime fédéral, ce qui constitue une arme de "dissuasion massive" aux yeux de la diplomatie américaine.





"Si vous faites affaire avec les Gardiens de la révolution, vous financez le terrorisme", a prévenu le président des Etats-Unis, tandis que son secrétaire d'Etat Mike Pompeo a appelé toutes les "entreprises et banques à travers le monde" à couper tout lien financier avec eux.