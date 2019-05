Trump admet que Moscou l'a bien aidé à être élu... puis se rétracte

Le mystère Donald Trump se poursuit. Pour la première fois, le président américain a reconnu que la Russie l'avait aidé à être élu à la tête des Etats-Unis… avant de faire machine arrière une heure plus tard.

"Russie, Russie, Russie ! C'est tout ce qu'on entendait au début de cette chasse aux sorcières. Et aujourd'hui, la Russie a disparu parce que je n'avais rien à voir avec le fait que la Russie m'ait aidé à être élu", a tweeté le milliardaire américain.





Mais depuis les jardins de la Maison Blanche, il a corrigé le tir. "Non, la Russie ne m'a pas fait élire", a-t-il lancé, avant de s'envoler pour le Colorado. "Vous savez qui m'a fait élire ? Je me suis fait élire", ajoutait le 45e président des Etats-Unis, qui avait suscité un tollé au sein de son propre camp lorsqu'il avait, lors d'une conférence de presse à Helsinki avec Vladimir Poutine, semblé accorder plus de valeur aux propos de son homologue russe qu'aux conclusions des agences de renseignement américaines sur ce sujet explosif.