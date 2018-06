Trump contre l'Europe : la guerre des taxes en 4 questions

Pour l'instant, les sommes restent raisonnables en ce qui concerne les pays de l'Union européenne. Les États-Unis ont mis en place à partir du vendredi 1er juin des droits de douane supplémentaires de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium en provenance de l'Union européenne, du Canada et du Mexique. Mais tous n'exportent pas les mêmes quantités.





En 2017, les pays de l'UE ont exporté pour 5,3 milliards d’euros d’acier et pour 1,1 milliard d’euros d’aluminium aux Etats-Unis, soit 6,4 milliards d'euros au total. À comparer aux plus de 300 milliards d'euros d'exportations de l'UE vers les États-Unis chaque année. La France exporte pour sa part 700 millions d'euros d'acier par an (soit 2% de ses exportations d'acier) et d'aluminium aux États-Unis.





L'acier importé aux États-Unis vient d'abord du Canada, puis du Mexique. Les deux pays représentent respectivement 16% et 9% des importations d'acier des USA. Le premier européen dans ce classement - l'Allemagne - est en 9e position. Selon la compagnie d'assurance-crédit Euler Hermes, "le Canada pourrait perdre directement l'équivalent de 2 milliards de dollars d'exportations d'acier et d'aluminium en un an ; la Chine 500 millions et l'Allemagne 380 millions", rapporte Le Figaro.