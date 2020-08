Trump crée la surprise en annonçant un "accord de paix historique" entre les Émirats arabes unis et Israël

Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a également évoqué un "jour historique" et un "pas décisif vers la paix au Moyen-Orient". "C'est un succès remarquable pour deux Etats parmi les plus en pointe et les plus avancés technologiquement dans le monde", a-t-il ajouté dans un communiqué.

Le prince héritier d'Abou Dhabi a de son côté affirmé que l'accord de normalisation des relations entre les Emirats arabes unis et Israël comportait l'arrêt de "l'annexion israélienne de nouveaux territoires palestiniens". "Lors d'un appel entre le président (américain Donald) Trump et le Premier ministre (israélien Benjamin) Netanyahu, un accord a été trouvé pour mettre fin à toute annexion supplémentaire de territoires palestiniens", a indiqué cheikh Mohammed ben Zayed Al-Nahyane sur son compte Twitter.

"Les États-Unis espèrent que ce pas audacieux sera le premier d'une série d'accords clôturant 72 années d'hostilités dans la région", a poursuivi le ministre américain des Affaires étrangères. "Bénis soient les faiseurs de paix. Mabrouk et Mazel Tov", a conclu M. Pompeo, en utilisant la formule traditionnelle servant à présenter ses félicitations en arabe et en hébreu.

Cet accord marque une "journée historique", a immédiatement réagi sur Twitter le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu. "Aujourd'hui, une nouvelle ère commence dans les relations entre Israël et le monde arabe", a-t-il déclaré plus tard dans la soirée. Cette normalisation aura pour effet de "reporter" les projets israéliens d'annexion de pans de la Cisjordanie occupée, a ajouté Benjamin Netanyahu, nuançant toutefois qu'il n'avait pas "renoncé" à cette option.

La normalisation des relations entre Israël et les Émirats arabes unis "ne sert pas la cause palestinienne" et constitue un "chèque en blanc" pour la poursuite de "l'occupation", a de son côté dénoncé un porte-parole du mouvement islamiste palestinien Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza. "Cet accord est rejeté et condamné. Il ne sert pas la cause palestinienne mais est considéré comme une continuation du déni des droits du peuple palestinien", a déclaré à l'AFP Hazem Qasem, qui a livré trois guerres à Israël par le passé et qui a encore échangé des tirs avec l'État hébreu au cours de la dernière semaine.

Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a convoqué une "réunion d'urgence" jeudi soir de la direction palestinienne pour discuter de cette normalisation des relations, a rapporté l'agence officielle Wafa. Au terme de cette rencontre, selon Wafa, la direction palestinienne devrait annoncer sa réaction. L'Autorité palestinienne de M. Abbas est au pouvoir en Cisjordanie occupée.