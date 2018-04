Trump et Macron veulent un "nouvel accord" sur l'Iran... mais pas forcément le même

Mardi, Emmanuel Macron précise sa position : "Nous souhaitons pouvoir désormais travailler sur un nouvel accord avec

l'Iran", a déclaré le président français. "On ne déchire pas un accord pour aller vers nulle part, on construit un nouvel accord qui est plus large", a-t-il complété. Ce "nouvel accord", dit-il, permettrait d'aborder "tous les sujets de la région" : le programme nucléaire iranien à moyen terme (ce qui est déjà prévu par l'accord de Vienne), le programme nucléaire iranien "à long terme" (donc après 2025), le programme balistique non-nucléaire (considéré comme une menace par les rivaux de Téhéran), et une "solution politique qui contiendrait l'Iran dans la région, au Yémen, en Syrie, en Irak et au Liban".





Quant à Donald Trump, il a continué à faire planer le suspense sur sa décision du 12 mai : "Personne ne sait ce que je vais faire le 12", a-t-il déclaré. "Je pense que nous aurons une super occasion de faire un bien plus gros accord, peut-être. (...) Mais on verra. On verra si je fais ce à quoi certains s'attendent. Si oui ou non il sera possible de faire un meilleur accord, avec des fondations solides."





Conclusion : rien n'indique que Washington finisse par accepter l'actuel accord, et rien n'indique que Téhéran en accepte un nouveau. La situation est ainsi résumée par Rob Malley, l'ex-conseiller de Barack Obama, désormais président de l'International Crisis Group : "Si Trump est d'accord pour respecter l'accord sur le nucléaire iranien et si le sort de ce dernier ne dépend pas de l'issue des négociations sur un autre accord séparé, plus large (et assez improbable) avec l'Iran (...) alors cela représenterait quelque chose", a-t-il commenté sur Twitter, tout en ajoutant que "cela fait beaucoup de 'si'".