"Trump exacerbe les peurs pour obtenir le soutien de l’'Amérique blanche'"

"Law and order". "La loi et l'ordre." Alors que les émeutes gagnaient une cinquantaine de villes des Etats-Unis, Donald Trump a posté sur twitter ces 3 mots dimanche en lettre capitales. Un message qui succède à bien d'autres avertissements . Promettant les "balles" face aux "pillages", l'hôte de la Maison Blanche a même assuré que les "chiens les plus méchants" accueilleraient d'éventuels intrus qui s'approcheraient trop près du palais présidentiel. Une référence à peine voilée aux pires images des interventions policières des années 1960. Critiquées de toute part, cette stratégie de Trump a un but bien précis comme le décrypte Guillaume Debré, journaliste à TF1 et spécialiste des Etats-Unis.*