Trump hué à une rencontre de football universitaire dans le Sud des Etats-Unis

La visite de Donald Trump en Géorgie, un Etat du sud conservateur des Etats-Unis, ne s'est pas vraiment déroulée comme prévu. Lundi 8 janvier, le président américain a reçu un accueil mitigé de la part de supporters des équipes de football américain, les Georgia Bulldogs et les Crimson Tide de l'Alabama, à l'occasion du match opposant les deux formations pour le titre de champion de NCAA (championnat universitaire). Une rencontre remportée par les joueurs de l'Alabama (26-23).





Alors qu'il assistait à l'affrontement entre les deux équipes, des dizaines de milliers de supporters ont à la fois acclamé et hué le président américain lorsqu'il a fait son apparition sur le terrain pour entendre l'hymne national. La grogne s'est étendue à l'extérieur du stade, le Mercedes-Benz Stadium, dont la façade arborait un très évocateur "Fuck Trump" en lettres capitales. Certains fans ont été bloqués plus d'une heure dans le froid et sous la pluie, alors que la zone autour du stade était verrouillée pour l'arrivée du convoi présidentiel.