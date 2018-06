Trump / Kim, à quelques heures d'un sommet historique

Quel qu'en soit le résultat, la rencontre qui va avoir lieu dans la soirée de ce lundi 11 juin restera dans les livres d'histoire. En effet, dans moins de sept heures, l'inimaginable va se produire. Pour la première fois, un président américain, qui dirige le pays qui est l'emblème de la démocratie dans le monde, va négocier directement avec un dirigeant nord-coréen. Donald Trump et Kim JOng-un vont profiter de ce tête-à-tête pour se découvrir mais surtout pour se jauger. Alors, que va-t-il se passer ? Quelle forme cette rencontre prendra-t-elle ?



