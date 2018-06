Corée du Nord / Etats-Unis : les enjeux d’un sommet historique

Après s'être montré tenté par un sommet à la frontière entre les deux Corées, Donald Trump a opté pour Singapour. Le choix de cette cité-Etat neutre et ultramoderne d'Asie du Sud-Est n’est pas un hasard. Il fallait "trouver un endroit neutre où Trump et Kim puissent se sentir tous deux en sécurité tout en fournissant le cadre spectaculaire dont ils ont besoin pour ce sommet historique", a souligné Jean Lee, experte du groupe de réflexion Wilson Center, sur Twitter. Il fallait aussi que ce soit "assez proche" de Pyongyang "pour que Kim puisse s'y rendre dans son petit avion". En effet, l'Iliouchine-62 du régime nord-coréen - surnommé "Air Force Un" - est un appareil de fabrication soviétique vieillissant. Et les experts en aéronautique doutaient de sa capacité à voler jusqu'à Singapour…