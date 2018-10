Trump, Mukwege, Nadia Murad : farfelus ou plus sérieux, qui sont les favoris des bookmakers pour le Prix Nobel de la paix ?

À en croire les sites de paris en ligne, les dirigeants sud-coréen Moon Jae-in et nord-coréen Kim Jong Un ont donc la cote grâce au début de rapprochement entre les deux pays. Les experts Nobel - qui se trompent plus souvent qu'à leur tour - restent perplexes face à cette éventualité. Le passif de Kim Jong Un en matière de droits de l'Homme ne plaide pas non plus en sa faveur. Un prix au seul Moon Jae-in ? Il "a fait du bon travail pour promouvoir la paix aux Jeux olympiques" d'hiver de Pyeongchang, note le professeur suédois Peter Wallensteen, spécialiste des questions internationales.





Quid de Donald Trump, que certains responsables internationaux comme l'ex-chef de la diplomatie britannique Boris Johnson et Moon Jae-in lui-même verraient bien auréolé pour ses initiatives sur cette même péninsule coréenne ? À 7 contre 1, le président américain est dans le trio de tête chez le bookmaker Betsson, loin devant les dirigeants français Emmanuel Macron, britannique Theresa May et russe Vladimir Poutine, tous trois donnés à 75 contre 1. Mais un tel prix serait "inapproprié", rétorque Dan Smith du Sipri. Il pointe ses décisions, "très négatives pour la paix", de retirer les États-Unis des accords internationaux sur le climat et sur le nucléaire iranien. D'ailleurs, la seule initiative rendue publique pour proposer le nom de Donald Trump au Comité Nobel norvégien a été invalidée, car elle émanait d'une personne coupable d'usurpation d'identité.