Trump : où en est l'enquête sur l'ingérence russe dans la campagne électorale ?

Le président américain la qualifie régulièrement de "chasse aux sorcières" : l'enquête sur une possible collusion entre l'équipe de Donald Trump et des responsables russes dure depuis 14 mois et n'a pas inquiété personnellement, jusqu'ici, le locataire de la Maison Blanche. À l'issue de son entretien bilatéral avec Vladimir Poutine, Donald Trump a de nouveau dénoncé ces investigations, à l'unisson avec son homologue russe, avant que, le lendemain, il ne reconnaisse finalement l'ingérence russe le lendemain, prouvée par "ses services de renseignement".





Conduites par le procureur spécial et ex-directeur du FBI Robert Mueller, ces investigations tentaculaires portent sur des faits étalés sur plusieurs années en amont de l'élection de Donald Trump et cherchent à établir si, oui ou non, la Russie a interféré dans le processus électoral américain. Le 13 juillet, Mueller a inculpé 12 agents du renseignement russe pour avoir piraté les ordinateurs du parti démocrate, pendant la campagne.





Avant cette multi-inculpation, 19 personnes et 3 sociétés ont été poursuivies, dont 4 membres de la campagne de Trump : son ex-directeur de campagne, l'associé de ce dernier, et 2 ex-conseillers, George Papadopoulos et Michael Flynn, mais leurs chefs d'inculpation ne concernent pas pour l'instant une entente avec les autorités russes en vue d'influer sur les élections. Après 14 mois d'enquête, quelles sont les pistes explorées dans "l'enquête russe" ?