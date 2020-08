Trump réagit aux explosions de Beyrouth : "On dirait un terrible attentat"

"On dirait un terrible attentat", a-t-il commencé, alors que les autorités libanaises ont indiqué, de leur côté, que les deux détonations provenaient de 2700 tonnes le nitrate d'ammonium, un composant d'engrais très dangereux lorsqu'il est en contact avec de hautes températures et qui avait notamment était à l'oeuvre dans l'explosion de l'usine AZF de Toulouse, en 2001, ou à l'occasion de l'attentat d'Oklahoma City, en 1995.

"J'ai rencontré nos généraux et il semble que ce n'était pas un accident industriel. Ils ont l'air de penser, au vu de l'explosion, que c'était un attentat, c'était une espèce de bombe, oui", a-t-il , sans plus de précisions, après s'être vu demander s'il était "confiant" dans le fait que l'explosion au Liban était "une attaque et non un accident". Une théorie qui va donc à l'encontre de la communication des officiels libanais, qui tiennent pour responsables ceux qui ont laissé cette quantité de nitrate d'ammonium dans ces entrepôts.