Donald Trump s'attaque à Theresa May après les fuites diplomatiques le mettant en cause

A Londres, le gouvernement recherchait le ou les responsables. Qui a permis la publication de rapports confidentiels dans le Mail on Sunday ? Des documents d'autant plus embarrassants que, Kim Darroch, ambassadeur britannique à Washington, y qualifiait le locataire de la Maison Blanche d'"instable" et d'"incompétent".





Les câbles rédigés par le diplomate, dont certains remontent à 2017, n'étaient pas destinés à être révélés au public. Le gouvernement a annoncé l'ouverture d'une enquête pour trouver l'origine de ces fuites mais aussi comprendre leur motivation, à deux semaines de la désignation d'un nouveau chef de gouvernement au Royaume-Uni. Theresa May a condamné des fuites "totalement inacceptables" mais souligné, via son porte-parole, avoir "une totale confiance" en Kim Darroch sans partager toutefois l'image de l'administration américaine dépeinte dans les câbles diplomatiques. "Nous devons découvrir comment cela a pu se produire, au moins pour redonner confiance à nos équipes à travers le monde afin qu'elles continuent à nous donner des évaluations sincères", a déclaré le chef de la diplomatie britannique Jeremy Hunt.