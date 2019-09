Trump s’est "fait avoir" par Netanyahou selon son ex-secrétaire d’Etat

RÈGLEMENT DE COMPTES - Rex Tillerson, secrétaire d’Etat de Donald Trump de février 2017 à mars 2018, a dressé un portrait peu réjouissant d’un président qui a une certaine propension à vouloir "enfreindre la loi" pour mener à bien sa politique.

Donald trump s’est "fait avoir" à plusieurs reprises par le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou. C’est ce qu’a soutenu Rex Tillerson lors d’un débat mardi 17 septembre à Harvard, rapporté dans le journal de l’université. Le secrétaire d’Etat de février 2017 à mars 2018 est revenu sur son expérience et a réglé des comptes.

"Quand on parle avec 'Bibi' [le surnom de Benyamin Nétanyahou], il est toujours sain d’avoir une bonne dose de scepticisme sur ce qu’il affirme", a expliqué Rex Tillerson. Face à ce chef du gouvernement israélien "un peu machiavélique", l’ex-secrétaire d’Etat décrit un Donald Trump naïf.

Selon lui, Israël n’hésite pas à abreuver Washington de "désinformation" pour plaider sa cause. "Ils ont fait cela avec le président à quelques reprises, pour le convaincre que 'nous sommes les gentils et ce sont eux les méchants'. Nous avons ensuite dû expliquer cela au président pour qu’il comprenne : 'vous vous êtes fait avoir'", rapporte-t-il. Rex Tillerson déplore un tel comportement d’Israel, qu’il présente comme un "allié proche et important".