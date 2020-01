Trump annonce avoir signé un accord commercial "historique" avec la Chine

"Un pas de géant". Mercredi, le président américain Donald Trump a annoncé avoir signé un accord commercial préliminaire avec le vice-Premier ministre chinois Liu He, dans le but de rééquilibrer le commerce entre les deux nations. Au cours d'une longue cérémonie à la Maison Blanche, le chef d'Etat américain s'est réjoui de cet accord : "Aujourd'hui marque une étape historique qui n'avait jamais été franchie (...) vers un accord commercial juste et réciproque entre les Etats-Unis et la Chine."