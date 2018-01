Trump veut le retrait du livre choc sur la Maison-Blanche, la maison d'édition avance sa sortie

Le livre de Michael Wolff raconte plus généralement combien la première année au pouvoir de Donald Trump a été marquée d'abord par une forme de "chaos" permanent. Il décrit un président fréquemment reclus dans sa chambre dès 18h30 avec un cheeseburger, les yeux rivés sur ses trois écrans de télévisions, multipliant les appels à un petit groupe d'amis sur lesquels il déverse "un flot de récriminations", allant de la malhonnêteté des médias au manque de loyauté des membres de son équipe, y compris de son propre beau-fils Jared Kushner.





L'exécutif américain a dénoncé avec force un livre "truffé d'affirmations fausses ou trompeuses" de la part d'individus qui n'ont ni accès à la Maison Blanche, ni de véritable influence sur cette dernière.





Dans un deuxième temps, l’équipe a donc lancé la riposte judiciaire. Charles J. Harder, avocat du président américain, a tenté de faire interdire la publication du livre. Il a adressé un courrier à son auteur Michael Wolff, et à Steve Rubin, président de la maison d'édition Henry Holt and Co. leur demandant de "cesser immédiatement" sa distribution, évoquant, entre autres, les passages diffamatoires qui y figureraient. Dès mercredi soir, Me Harder avait adressé une mise en demeure écrite à Steve Bannon, l'accusant d'avoir rompu un accord de confidentialité et d'avoir tenu des propos diffamatoires "à l'encontre de Donald Trump et de membres de sa famille". Le milliardaire, de son côté, avait contre-attaqué en disant que Bannon avait "perdu la raison" depuis qu'il avait été licencié de son poste à la Maison Blanche.