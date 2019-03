Trump veut reconnaître la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan : trois questions pour comprendre les enjeux

Le déclenchement de la guerre en Syrie, en mars 2011, a attisé les tensions: le 15 mai et le 5 juin, anniversaires de la création d'Israël et de la guerre de 1967, l'armée israélienne a ouvert le feu contre des réfugiés palestiniens et des Syriens qui tentaient de franchir la ligne de cessez-le-feu, faisant une trentaine de morts selon l'ONU. Le Golan a ensuite été le théâtre d'intenses combats entre rebelles et régime syrien. Des casques bleus de l'ONU ont parfois été pris à partie, comme ces 45 Fidjiens pris en otage par le Front Al-Nosra, branche syrienne d'Al-Qaïda, puis relâchés en 2014.





Les tirs au mortier en provenance de la Syrie, rarement mortels, sont devenus fréquents sur le plateau. Israël riposte à chaque fois, que le tir soit errant ou intentionnel. En janvier 2015, dans un raid visant le Hezbollah libanais, Israël a tué des militaires iraniens dont un général. Mi-mars 2019, Israël a accusé le Hezbollah d'établir secrètement dans le Golan syrien, près du territoire sous son contrôle, un réseau militaire commandé par une figure du mouvement chiite libanais.